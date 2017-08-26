Цибулкова: наконец-то вышла в финал в этом году!

Словачка Доминика Цибулкова, переигравшая в полуфинале турнира в Нью-Хэйвене бельгийку Элисе Мертенс со счётом 6:1, 6:3, поделилась впечатлениями от первого в этом сезоне выхода в финал соревнований WТА.

«Наконец-то! После не слишком успешного года я нашла свою форму. Рада, что начинаю играть лучше здесь. Нельзя сказать, что весь матч был простым, но я играла на высоком уровне, действовала агрессивно, сильно била по мячу и не позволяла сопернице играть так, как она хотела. Я старалась доминировать на корте, и это произошло», — приводит слова Цибулковой официальный сайт WTA.