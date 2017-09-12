Шарапова: в фастфудах я предпочитаю вегетарианские бургеры

Российская теннисистка Мария Шарапова, отвечая по вопросы болельщиков в «Твиттере», призналась, что не относит себя к кошатницам, а также рассказала, что на последнем концерте, который она посетила, выступал Стиви Уандер.

Своим любимым диснеевским фильмом бывшая первая ракетка мира назвала «Мэри Поппинс». Мария призналась, что в фастфудах предпочитает вегетарианские бургеры, а также обожает тако.

На US Open — 2017 Шарапова дошла до четвёртого круга, где проиграла Анастасии Севастовой из Латвии со счётом 7:5, 4:6, 2:6.