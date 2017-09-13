Потапова проиграла Шмидловой на старте турнира ITF в Лас-Вегасе

Российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла пробиться во второй круг турнира ITF в Лас-Вегасе. На старте соревнований она проиграла представительнице Словакии Анне Шмидловой (4) со счётом 6:2, 4:6, 6:7 (5:7). Продолжительность встречи составила 2 часа 13 минут. 16-летняя россиянка 6 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 8 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 8 двойных ошибок и 7 брейков.

За выход в четвертьфинал Шмидлова поспорит с победительницей матча Николь Куперсмит (США, Q) — Саназ Маранд (США, Q).