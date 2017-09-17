Родина сыграет с Ар. Родионовой на старте турнира в Гуанчжоу

Китаянка Пэн Шуай возглавила посев на турнире в Гуанчжоу, который пройдёт на харде с 18 по 24 сентября. Первой соперницей 31-летней уроженки Унаня, занимающей 24-е место в рейтинге WТА, станет Онс Жабер из Туниса. Вторая ракетка турнира китаянка Чжан Шуай начнёт выступление матчем со своей соотечественницей Ю Сяоди (WC).

Россиянка Евгения Родина за выход во второй круг поспорит с представительницей Австралии Ариной Родионовой.

Ознакомиться с основной сеткой соревнований полностью можно на «Чемпионате».