Кербер в двух сетах победила Осаку на старте турнира в Токио

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер (7) вышла во второй круг турнира в Токио, в двух партиях обыграв представительницу Японии Наоми Осаку со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты. Бывшая первая ракетка мира 5 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету Наоми 3 эйса, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований в Токио Кербер поспорит с победительницей матча Мэдисон Бренгл (США, Q) — Дарья Касаткина (Россия).