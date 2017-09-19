Кузнецов: никакой зависти к нашим молодым ребятам у меня нет, они все молодцы

Россиянин Андрей Кузнецов, на двух тай-брейках уступивший сербу Виктору Троицки в первом круге турнира ATP 250 в Санкт-Петербурге, прокомментировал этот матч, а также выступления молодых россиян в нынешнем сезоне.



«Начал матч робко, чуть-чуть не хватило уверенности. С 1:6 на тай-брейке сделал 6:6, но неправильно сыграл в этом моменте. Что делать дальше, мы пока не решили. Завтра, наверное, с утра ещё здесь потренируюсь, заеду на несколько дней в Москву, а потом уже поеду на челленджер в Орлеанс (Франция).



На матч сборной с Венгрией меня не позвали, но я был первым запасным, на случай если кто-то из ребят не смог бы там сыграть.



Что касается того, что в рейтинге меня обогнали молодые россияне, то досконально за их местами я не слежу, но знаю, что трое наших ребят сейчас очень хорошо играют. Считаю, они заслуженно находятся на этих местах. Все ребята — молодцы, и никакой зависти к ним у меня нет. Да и самоцели быть первой ракеткой России тоже нет. Как в прошлом году сказал папа, лучше быть третьей ракеткой в России, но при этом десятой ракеткой в мире», — передаёт слова Кузнецова специальный корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.