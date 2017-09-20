Александрова проиграла Кумкхум в двух сетах на турнире в Сеуле

Российская теннисистка Екатерина Александрова уступила спортсменке из Таиланда Луксике Кумкхум во втором круге турнира в Сеуле в двух сетах. Игра завершилась со счётом 3:6, 3:6.



Противостояние продолжалось 1 час 17 минут. Россиянка трижды подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала лишь 3 брейк-пойнта из 11. На счету представительницы Таиланда 6 реализованных брейк-пойнтов из 9, а также 4 двойных ошибки.



В четвертьфинале Кумкхум, пробившаяся на турнир через квалификацию, встретится с победительницей пары Сорана Кырстя (Румыния) — Николь Гиббз (США).