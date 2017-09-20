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Александрова проиграла Кумкхум в двух сетах на турнире в Сеуле

20 сентября 2017, среда. 07:38 Теннис

Российская теннисистка Екатерина Александрова уступила спортсменке из Таиланда Луксике Кумкхум во втором круге турнира в Сеуле в двух сетах. Игра завершилась со счётом 3:6, 3:6.

Противостояние продолжалось 1 час 17 минут. Россиянка трижды подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала лишь 3 брейк-пойнта из 11. На счету представительницы Таиланда 6 реализованных брейк-пойнтов из 9, а также 4 двойных ошибки.

В четвертьфинале Кумкхум, пробившаяся на турнир через квалификацию, встретится с победительницей пары Сорана Кырстя (Румыния) — Николь Гиббз (США).

Сеул 2017. 2-й круг
20 сентября 2017 года, среда. 06:00 МСК
Луксика
Кумкхум
Екатерина
Александрова
6:3 6:3
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Екатерина Александрова
Новости. Теннис
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