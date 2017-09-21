Цонга стал последним четвертьфиналистом турнира в Санкт-Петербурге

Француз Жо-Вильфрид Цонга (2) начал выступление на турнире в Санкт-Петербурге с победы во втором круге над португальцем Жоау Соузой со счётом 7:6 (7:1), 3:6, 6:2. Теннисисты провели на корте 2 часа 9 минут. 32-летний уроженец Ле-Мана, занимающий 18-е место в рейтинге АТР, 16 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку, реализовал 2 брейк-пойнта из 9 и проиграл 1 гейм на своей подаче.

В четвертьфинале Цонга сыграет с немцем Яном-Леннардом Штруффом (8), который оказался сильнее итальянца Томаса Фаббьяно.