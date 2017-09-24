Целующиеся чирлидерши, шоу-матч легенд и дебютный титул Джумхура. Фото SPb Open

24 сентября в Санкт-Петербурге на кортах «Сибур-Арены» состоялись финальные матчи XXII Международного теннисного турнира St.Petersburg Open — 2017. Чех Роман Ебавы и голландец Матве Мидделкоп стали победителями в парном разряде, обыграв лидеров посева чилийца Хулио Перальту и аргентинца Орасио Себальоса со счётом 6:4, 6:4. Босниец Дамир Джумхур завоевал первый титул ATP в карьере, победив итальянца Фабио Фоньини — 3:6, 6:4, 6:2. Кроме того, перед воскресными финалами состоялся матч легенд тенниса. За сборную России сыграли Анастасия Мыскина и Игорь Андреев, а за сборную мира — Ива Майоли и Карлос Мойя.

«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии заключительного игрового дня SPb Open — 2017, подготовленные специальным фотокорреспондентом Александром Сафоновым.

Если у вас не отображается альбом в приложении, перейдите по этой ссылке.