Победы Плишковой, Гарсии, Пэн Шуай — в обзоре матчей турнира в Ухане

Американка Варвара Лепченко в первом круге турнира в Ухане победила свою соотечественницу Мэдисон Кис со счётом 6:2, 7:6 (7:4).
Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».
Китаянка Ван Цян обыграла американку Слоан Стивенс — 6:2, 6:2.
Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».
Француженка Каролин Гарсия оказалась сильнее немки Анжелики Кербер — 3:6, 6:3, 6:1.
Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».
Австралийка Эшли Барти во втором круге одолела британку Йоханну Конту — 6:0, 4:6, 7:6 (7:3).
Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».
Китаянка Пэн Шуай сломила сопротивление чешки Петры Квитовой — 7:6 (9:7), 6:7 (5:7), 7:6 (7:3).
Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».
Чешка Каролина Плишкова во втором круге победила китаянку Чжан Шуай — 6:4, 3:6, 6:4.
Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».