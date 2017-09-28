Лидер посева Тим проиграл Пелье во втором круге турнира в Чэнду

Австрийский теннисист Доминик Тим (1) не сумел пробиться в четвертьфинал турнира в Чэнду. В поединке второго круга лидер посева в двух партиях проиграл представителю Аргентины Гидо Пелье со счётом 6:7 (6:8), 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 55 минут. Доминик 6 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Чэнду Пелья поспорит с представителем США Тейлором Фритцем (Q).