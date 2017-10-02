Вандевеге победила Векич и сыграет с Гавриловой на турнире в Пекине

Американская теннисистка Коко Вандевеге (14) вышла во второй круг турнира в Пекине, в двух партиях обыграв представительницу Хорватии Донну Векич со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность поединка составила 1 час 8 минут. Коко дважды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 6 двойных ошибок и ни одного брейка.

За выход в третий круг соревнований в Пекине Вандевеге поспорит с представительницей Австралии Дарьей Гавриловой. Турнир завершится 8 октября.