А. Зверев: здорово видеть, что Рублёв прогрессирует

Немец Александр Зверев прокомментировал победу над итальянцем Фабио Фоньини во втором круге турнира ATP 500 в Пекине, а также поделился ожиданиями от встречи с россиянином Андреем Рублёвым. Это будет поединок условного Next Gen — нового поколения игроков, к которому сейчас относят всех теннисистов не старше 21 года.



«Думаю, в начале матча мы оба играли достаточно хорошо, на высоком уровне — особенно на задней линии. Рад, что я прошёл дальше.



Теперь меня ждёт интересный матч Next Gen с Рублёвым. Конечно, здорово видеть, как молодые ребята прогрессируют, и я рад за него. Но сейчас он мой соперник, и я буду готов к этой встрече», — приводит слова Зверева официальный сайт ATP.