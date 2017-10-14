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Гаспарян: были моменты, когда не знала, вернусь ли вообще в спорт

14 октября 2017, суббота. 17:15 Теннис

Россиянка Маргарита Гаспарян (WC) поделилась ощущениями после возвращения на корт и поражения от гречанки Валентини Грамматикопулу в первом круге квалификации «ВТБ
Кубок Кремля» со счётом 6:4, 5:7, 5:7. На протяжении последнего года у Гаспарян были травмы и несколько операций.

«Честно говоря, очень устала, но рада, что выдержала и что вообще вернулась на корт спустя долгое время. Показала неплохую игру, боролась и сделала всё что могла. Очень долго думала, играть ли Кубок Кремля, потому что это крупный турнир и начинать с него тяжеловато. Но мне так хотелось сыграть на домашнем турнире, я его очень люблю. Мы с командой решили, что могу попробовать, а потом мне предоставили «уайлд-кард». Большое спасибо за это нашей федерации.

Было очень тяжело. Были такие моменты, когда не знала, вернусь ли вообще в спорт. Но рада, что в итоге всё хорошо сложилось. Мне попались хорошие люди, которые поставили меня на ноги, которые верили в меня, работали со мной и помогали. У меня было три операции в течение года. Последняя — в феврале. Операция прошла хорошо, но после неё я не чувствовала улучшения. Делала реабилитацию в Москве. Потом поехала в Австрию, мне сказали, что там очень хороший физиотерапевт. Теперь он работает со мной. Три месяца проходила там реабилитацию и делала первые шаги – бегала, прыгала и приседала. Но это было очень долго, мучительно, потому что месяц я не могла стоять на подушке баланса. Потом с каждым днём становилось всё лучше», — сказала Гаспарян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Шахову.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Маргарита Гаспарян Кубок Кремля
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