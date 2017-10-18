Фоньини вышел в четвертьфинал турнира в Стокгольме, на тай-брейке одолев Имера

Итальянский теннисист Фабио Фоньини вышел в четвертьфинал турнира в Стокгольме. В матче второго круга шестой сеяный Фоньини в трёх сетах обыграл шведа Элиаса Имера, получившего «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (9:7). Матч продолжался 2 часа 9 минут. Фоньини 3 раза подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. На счету Имера 11 эйсов, 1 ошибка на подаче и 4 брейка.

За выход в полуфинал Фоньини сыграет с победителем матча Джек Сок (США, 3) — Жереми Шарди (Франция).