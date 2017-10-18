Сок вышел в четвертьфинал турнира в Стокгольме, обыграв Шарди

Американский теннисист Джек Сок вышел в четвертьфинал турнира в Стокгольме. В матче второго круга третий сеяный Сок в двух сетах обыграл француза Жереми Шарди со счётом 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 15 минут. Сок 8 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. На счету Шарди 8 эйсов и 4 ошибки на подаче. Сок одержал третью победу над Шарди в трёх проведённых матчах.

За выход в полуфинал турнира в Стокгольме Сок сыграет с шестым сеяным, итальянцем Фабио Фоньини.