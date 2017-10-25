Кольшрайбер стал первым четвертьфиналистом турнира в Вене

Немецкий теннисист Филипп Кольшрайбер вышел в четвертьфинал турнира в Вене, в двух партиях обыграв представителя Франции Пьер-Юга Эрбера (Q) со счётом 7:6 (7:4), 6:3. Продолжительность поединка составила 1 час 34 минуты. Филипп дважды подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 3 и 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 13 эйсов, 1 двойная ошибка и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Вене Кольшрайбер поспорит либо с испанцем Пабло Карреньо-Бустой (4), либо с победителем матча Диего Шварцман (Аргентина) — Фабио Фоньини (Италия).