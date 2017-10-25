Шварцман одолел Фоньини на старте турнира в Вене

Аргентинец Диего-Себастьян Шварцман в первом круге турнира в Вене оказался сильнее итальянца Фабио Фоньини со счётом 6:1, 2:6, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 28 минут. 25-летний уроженец Буэнос-Айреса, занимающий 26-е место в рейтинге АТР, реализовал 4 брейк-пойнта из 9, проиграв 2 гейма на своей подаче. Диего-Себастьян исполнил 2 подачи навылет и обошёлся без двойных ошибок, а его оппонент сделал 1 эйс при 2 двойных.

За выход в четвертьфинал Шварцман поспорит с испанцем Пабло Карреньо-Бустой (4).