Блинкова взяла всего три гейма в матче с Бузэрнеску на турнире в Пуатье

Российская теннисистка Анна Блинкова не смогла пробиться в четвертьфинал турнира ITF в Пуатье, в двух партиях уступив представительнице Румынии Михаэле Бузэрнеску (5) со счётом 2:6, 1:6. Продолжительность поединка составила 58 минут. Анна не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 1 из 2 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 двойные ошибки и 6 брейков.

За выход в полуфинал соревнований Бузэрнеску поспорит с победительницей противостояния Екатерина Александрова (Россия, 3) — Софья Жук (Россия).