Возняцки: после финала меня ещё некоторое время немного трясло

Датчанка Каролина Возняцки прокомментировала свою победу над американкой Винус Уильямс в финале Итогового чемпионата WTA — первый успех в восьми матчах с Винус.



«После финала меня ещё некоторое время немного трясло. Я вела 5:0, всё было хорошо, и вдруг Винус резко подняла уровень своей игры. Она стала вкладываться в удары, подавать в тело. Я просто очень рада, что в конце концов сумела победить.



Восемь — моё счастливое число! Я надеялась, что если и смогу хоть однажды победить её, то это произойдёт сегодня. Мне удавалось хорошо принимать её сильную подачу, поддавливать на неё, давать меньше времени на принятие решений и стараться играть близко к задней линии. Мне нужно было не давать ей углов для атаки, рано встречать мяч. Думаю, это мне удалось.



Я горжусь тем, как играла на протяжении этой недели. Этот трофей очень многое значит для меня», — цитирует Возняцки официальный сайт WTA.