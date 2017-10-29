Федерер снялся с «Мастерса» в Париже, Надаль почти обеспечил себе первую строчку

Швейцарец Роджер Федерер снялся с «Мастерса 1000» в Париже, где был вторым сеяным. Об этом сообщил итальянский журналист Луиджи Гатто со ссылкой на директора турнира Ги Форже, который позвонил агенту Федерера Тони Годсику.



Таким образом, испанец Рафаэль Надаль фактически гарантировал себе первую строчку по итогам года. Для этого ему достаточно выиграть один матч в Париже либо на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне. В данный момент отрыв Надаля составляет 1460 очков, а за победу в Лондоне можно набрать максимум 1500 баллов.