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Сок победил Беннето и сохранил шансы завоевать путёвку на Итоговый чемпионат ATP

Теннис

Американец Джек Сок (16) пробился в финал «Мастерс 1000» в Париже, обыграв француза Жюльена Беннето (WC) со счётом 7:5, 6:2. Если Беннето не изменит своего решения о скором завершении карьеры, то больше на этом турнире он не сыграет.

Поединок продолжался 1 час 20 минут. Сок выполнил 6 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и использовал 5 брейк-пойнтов из 9. На счету Беннето 3 подачи навылет, 5 двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

В финале Сок сыграет с сербом Филипом Краиновичем (Q), ранее победившим другого американца — Джона Иснера (9). Победа принесёт Соку путёвку на Итоговый чемпионат ATP в Лондоне.

Париж 2017. 1/2 финала
04 ноября 2017 года, суббота. 19:00 МСК
Жюльен
Беннето
Джек
Сок
5:7 2:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Джек Сок Жюльен Беннето
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