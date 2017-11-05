Сок: перед стартом Парижа понятия не имел, что могу претендовать на Лондон

Американец Джек Сок, вышедший в финал «Мастерс 1000» в Париже после победы над французом Жюльеном Беннето, прокомментировал своё выступление и тот факт, что завоевание титула принесёт ему путёвку на Итоговый Чемпионат ATP.



«Мне удалось показать свой теннис — с большими замахами, сильными ударами — и пробиться в финал. Это будет великолепный шанс вновь собрать паззл из всех победных элементов и постараться вновь сыграть в свой лучший теннис.



Честно говоря, перед стартом турнира я и понятия не имел, что победа может позволить мне претендовать на Лондон. Не думал даже, что буду близко к этому. Я хорошо начал сезон, но середина была ужасной. Лишь в последних матчах мне удалось собраться, вернуть уверенность в своих силах и заиграть на хорошем уровне. При этом я едва не вылетел тут в первом же матче, так что сейчас просто наслаждаюсь всем, что происходит», — цитирует Сока официальный сайт ATP.