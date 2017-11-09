Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Лиможе

Российская теннисистка Екатерина Александрова (2) пробилась в четвертьфинал турнира в Лиможе, в двух партиях обыграв представительницу Украины Ангелину Калинину со счётом 6:4, 7:5. Продолжительность поединка составила 1 час 40 минут. Екатерина 4 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 9 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Лиможе Александрова поспорит с представительницей Германии Антонией Лоттнер.