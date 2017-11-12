Вандевей и Роджерс принесли сборной США победное очко в финале Кубка Федерации

Сборная США завоевала Кубок Федерации — 2017, победив сборную Беларуси в Минске со счётом 3-2. В решающем парном матче Шелби Роджерс и Коко Вандевей победили Арину Соболенко и Александру Саснович со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Во второй партии белоруски трижды не подали на сет.

Матч продолжался 1 час 51 минуту. Американки выполнили 2 эйса и использовали 5 брейк-пойнтов из 10. На счету белорусок 1 подача навылет и 3 реализованных брейк-пойнта из 8. Двойных ошибок ни у одной команды не было.



Американки прервали победную серию сборной Беларуси из девяти матчей, начавшуюся в 2015 году в матчах европейско-африканской группы. До 2017-го белоруски никогда не выигрывали матчей в Мировой группе.

Для сборной США это 18-я победа в Кубке Федерации, но первая в нынешнем веке. В предыдущий раз они побеждали в 2000 году.