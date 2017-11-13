Сок: нет поводов опускать голову после матча с Федерером

Американский теннисист Джек Сок поделился впечатлениями от старта на на Итоговом чемпионате ATP. В первом матче на арене O2 в Лондоне Сок проиграл швейцарцу Роджеру Федереру — 4:6, 6:7 (4:7).

«Церемония открытия была невероятной. Весь корт был освещён фотографиями. Графика была действительно крутой, и это создаёт отличную атмосферу. Болельщикам это нравится. Приятно выходить на такие матчи. Я с нетерпением жду следующих встреч.

У меня нет поводов опускать голову после сегодняшнего матча. Конечно, хотелось бы начать турнир с победы. У меня было несколько возможностей вернуть проигранную подачу в первом сете. На тай-брейке Роджеру удались несколько хороших ударов. В остальном это был равный матч", — приводит слова Сока пресс-служба турнира.