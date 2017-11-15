Родина и Викмайер с победы стартовали на турнире в Тайбэе в парном разряде

Российская теннисистка Евгения Родина и бельгийка Янина Викмайер пробились в четвертьфинал турнира в Тайбэе в парном разряде. На старте соревнований они в двух партиях обыграли представительниц Китайского Тайбэя Чань Чиньвэй и Энь Лян (WC) со счётом 6:2, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 5 минут.

За выход в полуфинал соревнований в Тайбэе в парном разряде Родина и Викмайер поспорят с представительницей Австралии Ариной Родионовой и сербкой Ниной Стоянович (2). Турнир завершится 19 ноября.