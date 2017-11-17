Федерер: я совершу ошибку, если буду гнаться за первой строчкой рейтинга

Вторая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер оценил свои шансы вновь возглавить рейтинг ATP, а также проанализировал своё выступление в сезоне и поделился ожиданиями от Открытого чемпионата Австралии 2018 года.



«Подняться на первую строчку рейтинга — интересная задача. Это одна из главных целей в теннисе и всегда была одной из моих целей. Но в моём возрасте всё уже не так. Думаю, я совершу ошибку, если буду гнаться за первой строчкой.



Не знаю, насколько мой организм позволит бороться за подобную цель. Может, если я стану слишком много думать об этом, то и играть стану не так, как должен. Возможно, я стану ощущать напряжение, буду нервничать. Для моей спины это также будет не очень хорошо.



В Австралии мне нужно будет защищать 2000 очков, Надалю — нет. Так что это уже проблема. Я знаю, что ему также нужно защитить много очков, но не так много, как мне. Именно поэтому я всегда говорил, что подняться на первую строчку — цель не слишком реалистичная.



Сейчас мне нужно выиграть Итоговый чемпионат, так как цель близка. По тому, как всё сложилось в этом году, Рафа был лучше. Он заслуживает быть на вершине. Я очень рад за него, так как сезон 2016 года и для него был крайне сложным. Он молодец.



У меня нет сожалений по поводу сезона. Но поражения от Хааса и Донского меня преследовали. В обоих встречах у меня были матчболы. Дело не в том, что я не старался. Если из-за этого я не стал первой ракеткой мира, то, может, мне не повезло. Но в Майами я победил Бердыха, отыграв матчболы. Другие матчи сезона также могли закончиться иначе. Например, в Австралии с Нисикори. Всё могло пойти по-другому ещё раньше.



Я рад тому, что провожу прекрасный сезон и демонстрирую игру такого уровня и в конце года. Я не провёл лишь один хороший турнир в начале года, а затем пропал. Я здорово играл весь год.



Я превзошёл свои ожидания. Я очень рад тому, что избегал травм, и сейчас здоров и наслаждаюсь игрой. Надеюсь, я вновь буду в хорошей форме в Австралии и смогу защитить титул. Но это будет ещё очень нескоро», — цитирует Федерера официальный сайт тура.