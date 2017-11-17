В Латвии выпущены марки с изображением Остапенко

Изображение победительницы Открытого чемпионата Франции Елены Остапенко появилось на марке, которая была выпущена в Латвии, сообщает официальный сайт тура. Уроженка Риги — первая спортсменка, портрет которой открыл новую серию марок. Ожидается, что позднее выйдут марки с изображением теннисистки Анастасии Севастовой и баскетболиста Кристапса Порзингиса.

«Я знаю, что это большая честь и уникальное событие», — цитирует Остапенко официальный сайт тура.

Всего будет выпущено 50 тыс. марок с портретом Елены.

Изображение доступно в «твиттере» Latvijas Pasts.