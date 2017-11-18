Континен и Пирс вышли в финал в Лондоне и сыграют с Куботом и Мело

Финн Хенри Континен и австралиец Джон Пирс вышли в финал Итогового чемпионата ATP в Лондоне в парном разряде, обыграв британца Джейми Маррея и бразильца Бруно Суареса в двух партиях — 7:6 (7:2), 6:2.



Матч продолжался 1 час 19 минут. Континен и Пирс выполнили 4 эйса, допустили 4 двойные ошибки и реализовали 2 брейк-пойнта из 8. На счету Маррея и Суареса 2 подачи навылет, 3 двойные и 1 упущенный брейк-пойнт.



В финале Хенри и Джон встретятся с поляком Лукашем Куботом и бразильцем Марсело Мело. Таким образом, друг с другом сыграют первая и вторая пары мира по итогам этого сезона.