Родина одолела Пивоварову, Дьяченко разгромила Одзаки на турнире в Гонолулу

Российские теннисистки Евгения Родина (3) и Виталия Дьяченко вышли во второй круг турнира в Гонолулу. На старте соревнований Евгения в трёх партиях одолела свою соотечественницу Анастасию Пивоварову (WC) со счётом 6:3, 1:6, 7:6 (8:6). Продолжительность встречи составила 2 часа 23 минуты.

Дьяченко разгромила представительницу Японии Рису Одзаки (5) со счётом 6:1, 6:0. Теннисистки провели на корте 53 минуты.

За выход в четвертьфинал Родина поспорит с голландкой Лесли Керкхове, а Дьяченко — с представительницей США Джаклин Како.