Швайнштайгер: мы ожидаем нового члена семьи и так благодарны!

Немецкий футболист Бастиан Швайнштайгер опубликовал в «Твиттере» фото со своей супругой, бывшей сербской теннисисткой Аной Иванович, которая объявила о своей беременности. За свою карьеру бывшая первая ракетка мира выиграла 15 турниров WTA в одиночном разряде. Чемпионка Открытого чемпионата Франции 2008 года, финалистка Кубка Федерации 2012 года вышла замуж за Бастиана 12 июля 2016 года.

«Мы ожидаем нового члена семьи и так благодарны!» — написал Швайнштайгер.

Фото доступно в «твиттере» Бастиана Швайнштайгера.