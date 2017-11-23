Ана Иванович стала мамой

Сербская теннисистка Ана Иванович, в конце прошлого года объявившая о завершении карьеры, стала мамой. 12 июля 2016 года чемпионка «Ролан Гаррос-2008», финалистка Кубка Федерации 2012 года вышла замуж за немецкого футболиста Бастиана Швайнштайгера. За свою карьеру бывшая первая ракетка мира выиграла 15 турниров WTA в одиночном разряде

«Маленькое пополнение в нашей семье. Я на седьмом небе от счастья», — написала Иванович в своём «твиттере».

Фото, опубликованное Аной Иванович, доступно в «твиттере» теннисистки.