Векич начала работать с бывшим тренером Кербер

Хорватка Донна Векич начала сотрудничество с тренером Торбеном Бельтцем. Ранее Бельтц тренировал немку Анжелику Кербер, и вместе с ним она выиграла Australian Open — 2016 и US Open — 2016, а также стала первой ракеткой мира.



«Новый сезон приближается, и я с нетерпением жду начала работы с Тобином Бельтцем, который будет моим новым тренером. 2017-й пока что стал одним из моих лучших сезонов в туре — я пробилась в топ-50, завоевала свой второй титул WTA. Надеюсь, с Торбеном дела пойдут ещё лучше. Это отличный шанс научиться чему-то у одного из лучших тренеров», — сказала Векич.