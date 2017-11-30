Турнир в Майами в 2019 году переедет на арену клуба НФЛ «Долфинс»

Теннисный турнир Miami Open в 2019 году переедет из Ки-Бискейна на Hard Rock Stadium в районе Майами Гарденс, где выступает команда по американскому футболу «Майами Долфинс». Окружные власти по условиям соглашения за это будут выделять $ 1 млн в год, сообщает Miami Herald.

Сторонам осталось уладить лишь некоторые детали, притом что согласие от администрации мэра города Карлоса Хименеса уже получено.

Владелец «Долфинс» Стивен Росс предлагает выделить $ 53 млн на строительство новых объектов инфраструктуры для теннисного турнира. Предполагается, что матчи стартовых раундов могут проходить на кортах, оборудованных на парковке стадиона, а встречи решающих раундов — на самой арене.

Турнир в Майами проходил в районе Ки-Бискейн с 1987 года.