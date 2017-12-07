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С. Уильямс: насилие коснулось и нас лично, мы потеряли старшую сестру

Теннис

Американка Серена Уильямс после благотворительного мероприятия, посвящённого сбору средств в фонд центра, носящего имя её погибшей сестры, высказалась по поводу насилия. Йетунда Прайс была застрелена во время ссоры с жителями одного из домов в США в 2003-м. Ей был 31 год.

«Насилие повлияло в том числе лично на нас — мы потеряли сестру, нашу старшую, по этой причине. Мне кажется, люди не осознают до конца, что насилие влияет не только на семьи жертв, но и на их друзей, на соседей», — приводит слова Серены Tennis World USA.

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