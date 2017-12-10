Форлис и Крнокрек завоевали «уайлд-кард» в основную сетку Australian Open

В Австралии завершился юниорский национальный чемпионат, победители которого получат «уайлд-кард» в основную сетку взрослого Открытого чемпионата Австралии. Среди юниоров Александр Крнокрек переиграл в финале Бернарда Нкомбу со счётом 6:2, 4:6, 6:1. Отметим, что в матче между этими соперниками на групповой стадии сильнее был Нкомба.

Среди девушек Джейми Форлис в решающем поединке взяла реванш у Дестини Айавы за поражение в финале юниорского чемпионата – 2016, обыграв её со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:1), 7:5.