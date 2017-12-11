Экс-игрок ЦСКА Нецид посетил благотворительный турнир Каролины Плишковой

Чешская теннисистка Каролина Плишкова организовала благотворительный турнир, на который были приглашены несколько известных персон. Среди приглашённых оказался и экс-нападающий ЦСКА Томаш Нецид, который в настоящее время выступает за пражскую «Славию».

«Очередное наше благотворительное мероприятие прошло отлично. Большое спасибо всем, кто нас поддерживает! С нетерпением ждём следующего раза», — написала Плишкова на своей странице в «Фейсбуке».

Фотографии можно посмотреть на странице Каролины Плишковой в «Фейсбуке».