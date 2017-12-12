Димитров, А. Зверев, Вавринка, Рублёв и Хачанов сыграют на турнире в Роттердаме

Стартовала продажа билетов на турнир ATP, который пройдёт в Роттердаме (Нидерланды) с 12 по 18 февраля 2018 года, сообщает официальный сайт соревнований. Участие в турнире подтвердили болгарин Григор Димитров, немец Александр Зверев, швейцарец Стэн Вавринка, австралиец Ник Кирьос и француз Жо-Вильфрид Цонга.

Также в состав участников вошли россияне Андрей Рублёв и Карен Хачанов.

В 2017 году победителем турнира в Роттердаме стал Цонга, в финале одолевший представителя Бельгии Давида Гоффена со счётом 4:6, 6:4, 6:1.