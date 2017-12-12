Прокурор потребовал для экс-тренера Хасе 18 лет тюремного заключения

Голландскому тренеру Марку де Йонгу предъявлено обвинение в причастности к убийству бизнесмена Коэна Эверинка, совершённому в Утрехте в марте 2016 года. Прокурор потребовал приговорить специалиста к 18 годам лишения свободы. Об этом в своём «твиттере» написал журналист Давид Авакян.

Эверинк известен по работе с голландскими теннисистами Робином Хасе, Игорем Сейслингом и Джессе Хута-Галунгом. Он был арестован в аэропорту Амстердама в марте 2016-го.

Тело миллионера было найдено его дочерью 4 марта в их доме в Утрехте. На теле были обнаружены колотые раны. Де Йонг признался, что 3 марта был в доме Эверинка и, возможно, стал последним, кто видел его живым.