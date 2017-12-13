Петербург вошёл в тройку лидеров в борьбе за проведение Итогового чемпионата WTA

Исполнительный директор турнира St. Petersburg Ladies Trophy Наталия Камельзон в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову рассказала о прошедшей в США презентации заявки на проведение в Санкт-Петербурге Итогового чемпионата WTA с 2019 года.

«Презентация нашей заявки прошла удачно, но результат будет известен не ранее 7 января. Никаких конкретных комментариев нет. Комиссия выбрала тройку лидеров, теперь будем ждать решения. В этой тройке оказался Санкт-Петербург, китайский Шэньчжэнь, а также Сингапур, который претендует на продолжение проведения Итогового чемпионата WTA», — сказала Камельзон.

Ранее речь шла о пятёрке претендентов, в которую также входили Прага и Манчестер.