Стивенс получила диплом бакалавра в одном из университетов Индианы

Победительница Открытого чемпионата США 2017 года американская теннисистка Слоан Стивенс получила диплом бакалавра в Восточном университете Индианы по курсу коммуникаций. Спортсменка прослушала курс лекций и выполнила необходимые задания онлайн, продолжая выступать в туре, однако за дипломом лично приехала в университет.

Фото доступно в «твиттере» Слоан Стивенс.

«Получение диплома — яркий момент в моей жизни. Образование всегда было очень важным для меня и моей семьи, поэтому я так стремилась получить эту степень. Я очень рада сотрудничеству с WTA и университетом для достижения моей цели. Я получила удовольствие от посещения главного корпуса и встретила немало людей, которые помогли мне», — цитирует Стивенс официальный сайт тура.