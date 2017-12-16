Мыскина объявила о расставании с отцом своих троих сыновей

Первая российская чемпионка турниров серии «Большого шлема», капитан сборной России в Кубке Федерации Анастасия Мыскина и Сергей Мамедов объявили о расставании спустя 11 лет совместной жизни.

«Мы шли к этому решению несколько лет, пытаясь сохранить отношения и делая для этого всё возможное. Но все попытки оказались тщетными — наши жизненные приоритеты и принципы всё больше расходились в разные стороны. В итоге мы оба пришли к выводу, что расставание будет наилучшим выходом из сложившейся ситуации — открытым и честным поступком для нас обоих. Мы остаёмся близкими людьми друг для друга, родителями трёх замечательных сыновей, что, безусловно, позволит нам и в дальнейшем сохранить хорошие отношения и продолжать вместе воспитывать наших детей», — приводит слова заявления пары журнал Hello.

У Анастасии и Сергея трое общих сыновей — 9-летний Евгений, 7-летний Георгий и 5-летний Павел.