Надаль не сыграет в Абу-Даби из-за проблем с коленом

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль снялся с выставочного турнира в Абу-Даби (ОАЭ), который пройдёт с 28 по 30 декабря. Причина, как и в конце сезона-2017, — проблемы с коленом. Об этом сообщает Marca.



Место Надаля в сетке соревнований займёт Роберто Баутиста-Агут, который в полуфинале сыграет либо с Кевином Андерсоном, либо с Пабло Карреньо-Бустой. Таким образом, главной звездой турнира будет Новак Джокович.



Со следующих соревнований — Брисбена, выставочного турнира Fast4 в Сиднее и Australian Open, — Надаль пока не снимался. Отметим, что если Рафаэль не сыграет в Мельбурне, то Роджер Федерер может стать первой ракеткой мира. Для этого швейцарцу необходимо защитить свой прошлогодний титул.