Турнир WTA-1000 в Мадриде, 29 апреля: расписание матчей, сетка турнира
Сегодня, 29 апреля, в рамках грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) пройдут матчи четвёртого круга. Игровой день стартует в 12:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.
Теннис. Турнир WTA-1000, Мадрид. Четвёртый круг. Расписание 29 апреля
- Елена Остапенко (Латвия) — Онс Жабер (Тунис) — начало матча около 12:00 мск.
- Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Мария Саккари (Греция) — начало матча около 12:00 мск.
- Ига Свёнтек (Польша) — Сара Соррибес-Тормо (Испания) — начало матча около 13:30 мск.
- Мирра Андреева (Россия) — Ясмине Паолини (Италия) — начало матча около 15:30 мск.
- Кори Гауфф (США) — Мэдисон Кис (США) — начало матча около 17:00 мск.
- Сара Бейлек (Чехия) — Елена Рыбакина (Казахстан) — начало матча около 18:30 мск.
- Юлия Путинцева (Казахстан) — Дарья Касаткина (Россия) — начало матча около 18:30 мск.
- Даниэль Коллинз (США) — Арина Соболенко (Беларусь) — начало матча около 22:30 мск.
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