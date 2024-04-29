Турнир WTA-1000 в Мадриде, 29 апреля: расписание матчей, сетка турнира

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Сегодня, 29 апреля, в рамках грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) пройдут матчи четвёртого круга. Игровой день стартует в 12:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Теннис. Турнир WTA-1000, Мадрид. Четвёртый круг. Расписание 29 апреля