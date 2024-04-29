Соболенко — о победе над Монтгомери: в третьем сете я себе сказала, что нужно разозлиться

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала свою победу над представительницей США Робин Монтгомери в матче третьего круга турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

«Она неплохо отыграла весь матч. Это были не эмоциональные горки, а просто где-то не сложилось. Она играла на высоком уровне, и немножко пошло в её сторону. Где-то я провалилась, поэтому вылилось всё в третий сет. В третьем сете я себе сказала, что нужно разозлиться. Наверное, получилось себя разозлить и забрать матч», — сказала Соболенко в интервью для YouTube-канала «БОЛЬШЕ!».

Следующей соперницей Соболенко в Мадриде станет американская теннисистка, 15-я ракетка мира Даниэль Коллинз. Отметим, что у Коллинз победная серия из 15 матчей.