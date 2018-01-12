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Блэйк стал директором турнира в Майами

Теннис

Бывшая четвёртая ракетка мира американец Джеймс Блэйк стал директором турнира в Майами, сообщает официальный сайт соревнований.

«Я благодарю за возможность возглавить команду Miami Open, которая на протяжении более чем 30 лет проводила одни из лучших теннисных соревнований. Как игрок, я всегда любил выступать в Майами», — сказал Блэйк.

Бессменным директором соревнований в Майами являлся основатель турнира, бывший теннисист Батч Бухольц.

Следующий розыгрыш турнира пройдёт с 19 по 26 марта 2018 года. В прошлом году победителями в одиночном разряде стали швейцарец Роджер Федерер и британка Йоханна Конта.

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