Блинкова сыграет с Гаспарян, а Касаткина — с Шмидловой на старте Australian Open

Стало известно распределение победителей квалификации по основной сетке женского Australian Open. Россиянка Анна Калинская (Q) сыграет в первом круге с итальянкой Камилой Джорджи. Ещё одна представительница России Анна Блинкова (Q) начнёт выступление в основной сетке матчем со своей соотечественницей Маргаритой Гаспарян.

Россиянка Дарья Касаткина (22) в первом круге встретится со словачкой Анной Шмидловой.

Украинка Элина Свитолина (4) сыграет с сербкой Иваной Йорович (Q), а американка Ирина Фалькони (Q) стала соперницей австралийки Дарьи Гавриловой (23).