Видеообзор побед Медведева, Федерера и Монфиса на Australian Open

Сегодня, 16 января, в Мельбурне завершился первый круг Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде. Россиянин Даниил Медведев победил австралийца Танаси Коккинакиса со счётом 6:2, 6:7, 7:6, 6:4. Швейцарец Роджер Федерер одолел словенца Аляжа Бедене — 6:3, 6:4, 6:3.

Посмотреть видеообзор матча Медведев — Коккинакис можно на «Чемпионате».

Посмотреть видеообзор матча Бедене — Федерер можно на «Чемпионате».

Отметим, что вы также можете увидеть обзоры ещё восьми матчей мужского одиночного разряда на «Чемпионате».