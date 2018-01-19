Агасси считает, что Кирьосу необходимо нанять постоянного тренера

Легендарный американский теннисист Андре Агасси, работающий с Новаком Джоковичем, считает, что австралийцу Нику Кирьосу для дальнейшего прогресса нужен постоянный тренер.



«Я верю во многие вещи в жизни и считаю, что за 10 минут с отличным наставником можно научиться тому, чему в одиночку будешь учиться 10 лет. Это способствует извлечению максимума из короткого жизненного отрезка, отведённого на профессиональный спорт. Идти по этому пути в одиночку, не анализировать полученных уроков — это, можно сказать, невынужденная ошибка. С другой стороны, лучше быть совсем без тренера, чем с плохим тренером.

Я думаю, многие были бы рады тренировать его как минимум потому, что он очень талантлив. На его месте я бы сел и как следует обдумал, как лучше поступить, чего ему не хватает. Когда я играл в туре, то всегда окружал себя людьми, знающими мои слабости и помогающими справляться с ними", — цитирует Агасси The Sydney Morning Herald.